Окон: Квят заслуживает места в Формуле-1

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал новость о том, что российский пилот Даниил Квят лишился места в «Торо Россо» и больше не выступит в нынешнем сезоне.

«Даниил — очень приятный парень, я дружу с ним достаточно давно. Я разочарован, что его не будет на стартовой решётке. Я хочу, чтобы он вернулся, я уверен в его способностях. Он отличный пилот, очень быстрый, и он заслуживает места в Формуле-1», — приводит слова французского пилота Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Торо Россо» закончит сезон с парой пилотов Пьер Гасли — Брендон Хартли.