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Liberty Media не допустила утечки информации о моторном регламенте на 2021 год

27 октября 2017, пятница. 14:51 Авто

Компания Liberty Media готовится представить моторный регламент на 2021 год. Презентация нового регламента запланирована на 31 октября, но, несмотря на то что день её уже очень близок, в паддоке большая неопределённость относительно того, чего ожидать от новых правил.

«Обычно информация довольно хорошо просачивается, но на этот раз всё по-другому. Мы знаем не так много, новые владельцы (Ф-1) держат свои карты лицом вниз», — рассказал босс «Форс Индия» Боб Фернли, слова которого приводит Auto Motor und Sport.

На данный момент известно лишь то, что концепция нового мотора будет подразумевать использование текущих двигателей внутреннего сгорания V6 объёмом 1,6 литра и будет включать блок MGU-K. Не ясно, будет ли использоваться MGU-H, а также непонятно, будет обычный турбонаддув или сдвоенная турбина.

Босс «Мерседеса» Тото Вольф отметил: «Если мы уберём MGU-H, то потеряем 60% электрической энергии. Как мы восполним эти потери?»

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Форс Индия Тото Вольф технический регламент Формулы-1 Формула-1
Новости. Авто
27 октября 2017, пятница
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