Вольф: слова Экклстоуна — ручная граната, что летит в цель с другого конца света

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова Берни Экклстоуна о помощи «Феррари» в разработке нового двигателя. Ранее бывший руководитель Формулы-1 заявил, что «Мерседесу» было выгодно иметь в соперниках такую команду, как «Феррари», и немецкая команда помогала итальянцам в разработке силовой установки.



«Берни — единственный человек в мире, который может попасть своими словами как ручной гранатой с другого конца света. Я люблю его истории. Скучаю по нему, но должен сказать, что его история — полный абсурд», — приводит слова Вольфа немецкая газета Bild am Sonntag.