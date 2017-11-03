Ферстаппен: надеюсь на дождь в Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от предстоящего этапа чемпионата мира в Бразилии.



«В Бразилии мы рассчитываем на сильное выступление после прошлогоднего дождя. Мне понравилась гонка в 2016 году — было много борьбы, и это позволило мне подняться на подиум. Я испытал несколько неприятных мгновений при въезде на пит-лейн, но всё же смог избежать серьёзных проблем и добился хорошего результата.



В следующий уик-энд я надеюсь на дождь. На сухом асфальте мы не будем конкурентоспособны, особенно учитывая перепад высот на прямой — это наша не самая сильная сторона. Бразильские болельщики очень страстные, они поют на трибунах, создавая невероятную атмосферу. У этого этапа богатая история, а Формула-1 очень популярна в стране, и это чувствуется во время уик-энда.



В Бразилии отличная кухня, а в ресторанах подают великолепное мясо на гриле. Сезон почти завершён, но я всё ещё вынужден следить за питанием, чтобы не набрать в весе. Очень жаль, поскольку я хотел бы полакомиться местными блюдами», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».