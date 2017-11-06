Сочи включён в календарь Формулы-2 на 2018 год

ФИА опубликовала календарь Формулы-2 на 2018 год, который включает в себя 12 этапов. В новый календарь включены этапы в Ле-Кастелле (Франция) и Сочи (Россия). Отметим, что ранее Сочи дважды принимал этапы серии GP2, предшественницы Формулы-2.

Новый сезон стартует 6 апреля в Сахире (Бахрейн), а завершится 25 ноября в Абу-Даби. Этап в Сочи будет проходить с 28 по 30 сентября.



Формула-2. Календарь на сезон-2018:

6 — 8 апреля — «Сахир» (Бахрейн)

27 — 28 апреля — Баку (Азербайджан)

11 — 13 мая — Барселона (Испания)

24 — 26 мая — Монте-Карло (Монако)

22 — 24 июня — Ле-Кастелле (Франция)

29 июня — 1 июля — Шпильберг (Австрия)

6 — 8 июля — Сильверстоун (Великобритания)

27 — 29 июля — Будапешт (Венгрия)

24 — 26 августа — «Спа-Франкоршам» (Бельгия)

31 августа — 2 сентября — Монца (Италия)

28 — 30 сентября — Сочи (Россия)

23 — 25 ноября — «Яс-Марина» (Абу-Даби).