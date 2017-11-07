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175 лет назад 2016
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Леклер заменит Верляйна на практике Гран-при Бразилии

Авто

Пилот молодёжной программы «Феррари» Шарль Леклер выступит на первой свободной практике Гран-при Бразилии в составе «Заубера». На трассе «Интерлагос» монегаск займёт место в болиде Паскаля Верляйна, сообщает пресс-служба швейцарской команды.

Для действующего чемпиона Формулы-2 это будет четвёртое выступление в сезоне на практиках Формулы-1. Ранее он выступал в Малайзии, США и Мексике. На первой практике в Мехико Леклер заменил Маркуса Эрикссона.

Отметим, пилот является главным кандидатом на место боевого пилота «Заубера» в 2018 году.

Источник: Sauber F1 Team Сообщить об ошибке
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Заубер Формула-1 Гран-при Бразилии
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