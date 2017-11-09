Источник: Гасли уже получил место в «Торо Россо» на 2018 год, Хартли — пока нет

Команда «Торо Россо» уже приняла решение оставить на следующий сезон Пьера Гасли, сообщает Motorspor со ссылкой на источник в Фаэнце. Отмечается, что своими выступлениями в японской «Супер Формуле» в сезоне-2017, где он стал вице-чемпионом, а также в нескольких осенних Гран-при Формулы-1 Гасли убедил руководство конюшни в своих способностях.



Решение по Брендону Хартли пока не принято, однако у австралийца остаётся до конца сезона две гонки, в которых он может попытаться убедить команду оставить его на сезон-2018.