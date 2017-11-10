«Заубер» заменил некоторые элементы на болиде Верляйна, чтобы помочь гонщику

«Заубер» заменил элементы аэродинамики и части подвески на болиде Паскаля Верляйна, чтобы помочь ему справиться с проблемами в управлении машиной, с которыми он боролся в последних гонках.



«Мы изменили многие части на моей машине, потому что я испытывал проблемы с машиной в последних гонках. Мы надеемся, что сможем решить проблемы. Я просто испытываю сложности с балансом автомобиля.



Две машины ведут себя по-разному. В некоторых скоростных поворотах я очень много проигрываю, и я борюсь с большой избыточной поворачиваемостью. Мне кажется, что что-то происходит с задней частью болида. Это продолжается с Малайзии.



Гран-при Малайзии был очень сильной гонкой, я был близок к прохождению во второй сегмент квалификации. Я был очень доволен своим выступлением там. Но после этого всё шло совсем по-другому», — рассказал Верляйн, слова которого приводит Autosport.