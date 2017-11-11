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В «Заубере» планируют объявить состав на сезон-2018 во время Гран-при Абу-Даби

Авто

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр подчеркнул, что команда планирует объявить состав на сезон 2018 года во время последнего этапа чемпионата мира в Абу-Даби.

«Надеюсь, мы объявим состав во время Гран-при Абу-Даби. Естественно, мы объявим состав до этапа в Австралии, и я не собираюсь переносить сроки каждую неделю. Леклер справляется неплохо. В первых практиках этапа непросто выступать, важно не попадать в аварии, но Леклер стабилен и демонстрирует высокую скорость», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
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