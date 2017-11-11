«Торо Россо» отрицает обвинения со стороны «Рено»

Проблемы с двигателями у «Торо Россо» не связаны с шасcи. Об этом команда сообщила в своём пресс-релизе, раскритиковав руководство «Рено».



«Из-за недавних обвинений, которые появились в СМИ от поставщика двигателей команды, «Торо Россо» хочет прояснить реальную ситуацию с силовыми установками. Для нас стало большим сюрпризом, что Сириль Абитебуль предположил, что наши проблемы связаны с нашим шасси. Мы хотели бы пояснить, что все поломки агрегата MGU-H не связаны с тем, как работает наша команда с интеграцией силовой установки в шасси. Мы не вносили никаких изменений в силовую установку по ходу этого сезона, не считая улучшений в системе охлаждения в середине года.



С летнего перерыва нашу команду преследовали постоянные проблемы с двигателями, которые повлекли за собой штрафы в виде позиций на стартовой решётке и потери очков и места в Кубке конструкторов. Последняя гонка в Мекcике подчеркнула тот факт, что двигатели обладают низким уровнем надёжности, поскольку до финиша добрались только два из шести клиентов «Рено».



Стоит не забывать о том, что их заводская команда сражается с «Торо Россо» за место в Кубке конструкторов, и, учитывая слова господина Абитебуля, ситуация может оказаться не совпадением, однако проблемы команды точно не связаны с шасси», — гласит пресс-релиз.