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Отец Хартли — о контракте сына: надеюсь, будем что-то знать к гонке в Абу-Даби

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Брайан Хартли, отец пилота «Торо Россо» Брендона Хартли, выразил надежду, что ситуация с контрактом сына на 2018 год прояснится в ближайшие недели.

«Как только мы что-то выясним и как только будет что-либо анонсировано, мы выступим с заявлением. Через пару недель я отправлюсь в Абу-Даби, и надеюсь, что какие-то новости относительно нашей ситуации мы получим к тому времени. Сейчас же идут переговоры», — приводит слова Хартли Sunday News.

Хартли занял место пилота «Торо Россо» по ходу сезона. Недавно стало известно, что его партнёр по команде Пьер Гасли получил контракт на следующий год, в то время как новозеландец ожидает решения руководства.

Источник: Гасли уже получил место в «Торо Россо» на 2018 год, Хартли — пока нет
Источник: Sunday News Сообщить об ошибке
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Торо Россо Брендон Хартли контракты гонщиков Формулы-1
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