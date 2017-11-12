Отец Хартли — о контракте сына: надеюсь, будем что-то знать к гонке в Абу-Даби

Брайан Хартли, отец пилота «Торо Россо» Брендона Хартли, выразил надежду, что ситуация с контрактом сына на 2018 год прояснится в ближайшие недели.

«Как только мы что-то выясним и как только будет что-либо анонсировано, мы выступим с заявлением. Через пару недель я отправлюсь в Абу-Даби, и надеюсь, что какие-то новости относительно нашей ситуации мы получим к тому времени. Сейчас же идут переговоры», — приводит слова Хартли Sunday News.

Хартли занял место пилота «Торо Россо» по ходу сезона. Недавно стало известно, что его партнёр по команде Пьер Гасли получил контракт на следующий год, в то время как новозеландец ожидает решения руководства.