Алонсо: нехватка мощности двигателя была просто невероятной

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо после гонки Гран-при Бразилии, в которой финишировал на восьмом месте, не упустил возможности пожаловаться на двигатели «Хонда». В следующем году «Макларен» будет использовать силовые установки «Рено».



«Наша машина была потрясающей на протяжении всей гонки, но мы не могли обгонять. Нехватка мощности была невероятной, то же самое было и в Мексике. Несколько раз я был очень близок к Фелипе Массе в последнем повороте и думал: «Ну вот настал момент, чтобы его пройти». Но даже при активированной DRS он уезжал от меня. В следующем году «Торо Россо» будет беспокоиться по поводу мощности.



Для нас это счастливый уик-энд. Мы стартовали с шестого места, были пятыми в первом повороте, а затем финишировали в очках. В целом — это лучший уик-энд, и мы довольны.



«Рено» — это лучший моторист за последние 15-20 лет, поэтому, я думаю, нам не стоит беспокоиться», — цитирует Алонсо Sky Sports.