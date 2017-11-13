Норрис дебютирует в Формуле-2 на этапе в Абу-Даби

Победитель чемпионата Формулы-3Ландо Норрис дебютирует в Формуле-2 на заключительном этапе чемпионата в Абу-Даби в составе Campos, сообщает GPUpdate. Напомним, что со следующего сезона 17-летний Норрис станет резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1.



«Выиграв чемпионат Формулы-3 с первой попытки, в 2018 году я буду выступать в Формуле-2 или чемпионате «Супер Формулы», поставив перед собой цель однажды стать гонщиком Формулы-1. Участие в последних двух гонках Формулы-2 стало для меня приятным бонусом, который я сам для себя выбрал. Это будет мой первый опыт участия в гонках с обязательным пит-стопом, так что для меня это очень важно», — подчеркнул Норрис.