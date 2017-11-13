Алонсо: не могу дождаться момента, когда партнёрство с «Хондой» завершится

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке на Гран-при Бразилии, пожаловавшись на нехватку мощности силовой установки.

«Честно говоря, я не могу дождаться завершения сотрудничества с «Хондой». Остаётся только Абу-Даби, и, надеюсь, это будет последний раз, когда мы будем вынуждены проводить гонку в таких условиях. Удивительно, что на протяжении последних трёх лет мы испытываем один и тот же дефицит мощности.

Удивительно и то, что мы завершили гонку так высоко и угрожали позиции Массы, который использовал двигатель «Мерседеса», — приводит слова испанца Nextgen-Auto.

Гонку в Бразилии Алонсо завершил на восьмом месте.