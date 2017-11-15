Хэмилтон: нужно сообща решить вопрос безопасности в Сан-Паулу

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил в защиту Гран-при Бразилии. после окончания этапа чемпионата мира на автодроме «Интерлагос» организаторы гонки подверглись критике из-за низкого уровня безопасности пилотов и предcтавителей команд в вопросе защиты от пресутплений. Напомним, что в субботу утром микроавтобус команды «Мерседес» подвергся вооружённому нападению группы лиц в масках.



«Думаю, мы должны держаться подальше от всего этого негатива. Нам нужно всем вместе найти решение этой проблемы, и постараться добиться успеха в вопросе безопасности пилотов и команд в следующем году вместе с властями САн-Паулу», — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Magazin.