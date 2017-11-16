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В «Форс Индия» хотят видеть Расселла своим резервным пилотом в 2018 году

Авто

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли сообщил, что команда может предоставить протеже «Мерседеса» Гэри Расселлу место резервного пилота на 2018 год.

«Я не вижу ни одной причины, почему он не должен получить место резервного пилота. Главное убедиться, что существует возможность партнёрства на долгосрочный период. Это не краткосрочное решение. То же самое произошло с Эстебаном (Оконом). Случается так, что у них («Мерседеса») есть пилот, который находится на контракте и подходит для нашей программы, но не вписывается в их программу. Нам очень повезло с Эстебаном, а теперь, возможно, и с Джорджем», — цитирует Фернли Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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