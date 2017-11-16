WTCC и TCR в 2018 году объединятся в один чемпионат

В 2018 году чемпионат мира WTCC перейдёт на технический регламент серии TCR и фактически объединится с ней в новый чемпионат мира, который, по слухам, получит название WTCR. Как стало известно «Чемпионату» из собственных источников внутри TCR, руководителем нового первенства, как ожидается, должен стать Марчелло Лотти — человек, который до своего ухода из WTCC возглавлял мировой туринг, а позже создал чемпионат TCR.



В настоящее время окончательно обсуждаются детали предстоящего объединения серий между Лотти, промоутером WTCC Франсуа Рибейро и Международной автомобильной федерацией ФИА.



Ожидается, что в новом чемпионате мира будут принимать участие заводские команды с техникой по регламенту TCR, а действующий турнир TCR International Series так и останется серией для частных команд.



Отметим, что на прошедшем совете ФИА по автоспорту туринговые серии на 2018 год не обсуждались. Связано это было с кризисом в нынешнем WTCC и с необходимостью поиска решения по выходу из сложившейся ситуации. Отметим, что в эти выходные проходит этап WTCC в Макао и гонки TCR в Дубае.