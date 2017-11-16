Монтойя: не думаю, что Кубица сможет пилотировать на пределе

Бывший пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя не верит, что польский гонщик Роберт Кубица сможет пилотировать на пределе в случае своего возвращения в «Королевские автогонки». Кубица считается одним из претендентов на место в «Уильямсе» на сезон-2018.



У поляка имеется ограниченность подвижности правой руки, которую он серьёзно травмировал в аварии на ралли в Италии в феврале 2011 года.



«Честно говоря, это какая-то шутка. Я уверен, что Роберт больше не может выжимать 100% из потенциала болида Формулы-1 и пилотировать на пределе», — цитирует Монтойю Auto Bild.