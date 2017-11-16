Норрис: приехал в Бразилию только ради того, чтобы принять ванну

Гонщик Формулы-3 Ландо Норрис рассказал о своём путешествии в Бразилию ради тестов «Пирелли» в составе команды «Макларен», которые были отменены из соображений безопасности.



«В Бразилии я успел доехать до гостиницы и принять ванну. Читал об устройстве руля болида, когда мне позвонили и сказали, что тесты отменены. Я готов понять это решение, безопасность превыше всего. По сути, получилось так, что я приехал в Бразилию только для того, чтобы принять ванну. Если меня попросят рассказать лучшую историю из путешествий, то это будет рассказ о поездке в Бразилию ради ванны», — приводит слова Норриса Autosport.