Хартли: знал о контракте с «Торо Россо» уже несколько недель

Гонщик команды «Торо Россо» Брендон Хартли признался, что уже достаточно давно знал, что поедет в следующем году в Формуле-1. Напомним, что 16 ноября «Торо Россо» официально подтвердила, что в сезоне 2018 года в составе команды боевыми гонщиками будут Хартли и Пьер Гасли.



«Честно говоря, я знал о контракте с «Торо Россо» уже несколько недель. Так что для меня это не было большой новостью. Вы, ребята, узнали немного позже(смеется). Для меня это не стало сюрпризом. Конечно, я понимаю, что мне предстоит серьёзно прибавить в следующем сезоне, но сейчас я рад, что получил такую возможность», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.