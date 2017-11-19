Штайнер: «Хаас» совершил прогресс по всем показателям

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл предварительные итоги сезона, отметив, что команде удалось показать прогресс во всех компонентах.

«Я не думаю, что набранные очки говорят обо всём. Я бы не стал говорить, что мы стали лучше, набери мы меньше очков. Но, смотря со стороны, можно отметить, что мы совершили прогресс по всем показателям.

Мы бы хотели улучшить свою позицию по сравнению с прошлым сезоном, но сейчас мы снова восьмые, так что в Абу-Даби мы постараемся приложить максимум усилий. Я надеюсь улучшить наши позиции на одно место.

Что касается первых лет в Формуле-1, то второй год был похож на первый. В первый год мы строили абсолютно новый болид и новую команду, но у нас было немного больше времени. Во второй сезон у нас снова была новая машина и была команда, но нам нужно было оптимизировать работу. Напряжённость работы одинаковая, и в 2018 году в этом плане я ожидаю повторения», — приводит слова Штайнера F1i.