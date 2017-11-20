Гелаэл подписал контракт с Prema Theodore Racing на сезон-2018 в Формуле-2

Команда Prema Theodore Racing объявила о подписании контракта с Шоном Гелаэлем на сезон-2018 в Формуле-2.



21-летний индонезийский гонщик начал свою карьеру в формульных сериях ещё в 2012 году. После участия в чемпионатах Formula Abarth и Formula Pilota China Championships он перешёл в 2015 году в Формулу-3. В 2015-м Гелаэль выступал уже в Мировой серии «Рено», откуда после перешёл в GP2, ныне преобразованную в Формулу-2.



«Выступать за команду со столь богатой историей — это отличная возможность для любого пилота. Надеюсь, что нам с командой удастся добиться чего-то важного… В следующем году всё будет новым: новый автомобиль и новый вызов. Я очень рад сделать следующий шаг и войти в мой третий сезон в Формуле-2. Надеюсь, мы сможем добиться хороших результатов», — цитирует Гелаэла пресс-служба команды.