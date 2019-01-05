Росс Браун: инженеры из Японии далеки от автоспортивной реальности

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о сложностях работы с японскими инженерами.



«Главный секрет успешного сотрудничества с «Хондой» — грамотно донести до них их задачи в Формуле-1. Когда впервые пообщался с инженерами из Японии, я понял, насколько они далеки от автоспортивной реальности. Я должен был налаживать с нимим контакты и доносить до них приоритеты выполнения важнейших заданий.



Они считали, что они лучшие в мире, но я работал в «Феррари» и понимал, что они ошибаются. Было важно показать им реальную ситуацию и познакомить с истинной Формулой-1. Важно для «Ред Булл» именно донести правильные задачи до «Хонды» и выстроить взаимодействие с ними», — приводит слова Росса Брауна F1Today.