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Росс Браун: инженеры из Японии далеки от автоспортивной реальности

Росс Браун: инженеры из Японии далеки от автоспортивной реальности
Авто / Формула-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о сложностях работы с японскими инженерами.

«Главный секрет успешного сотрудничества с «Хондой» — грамотно донести до них их задачи в Формуле-1. Когда впервые пообщался с инженерами из Японии, я понял, насколько они далеки от автоспортивной реальности. Я должен был налаживать с нимим контакты и доносить до них приоритеты выполнения важнейших заданий.

Они считали, что они лучшие в мире, но я работал в «Феррари» и понимал, что они ошибаются. Было важно показать им реальную ситуацию и познакомить с истинной Формулой-1. Важно для «Ред Булл» именно донести правильные задачи до «Хонды» и выстроить взаимодействие с ними», — приводит слова Росса Брауна F1Today.

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