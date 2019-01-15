Сотников: наша машина практически не контролировалась

Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников подвёл итог седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором его экипаж занял седьмое место.

«Старались ехать вместе, аккуратно и надёжно. Заехали в первые дюны. Но уже на выходе из них я услышал сначала гул рулевого механизма. Руль становился всё туже и туже. Управляемость становилась всё хуже. Впереди был опасный спуск. Экипаж Эдуарда Николаева уже успел с него съехать. Нам пришлось здесь остановиться, чтобы не рисковать и не потерять управление на крутом склоне. Магистраль высокого давления рулевого управления была повреждена, масло практически полностью вытекло. И хоть наш экипаж везёт основную часть запасных частей первой необходимости, для уменьшения массы нашего автомобиля именно масло и запасные части рулевого механизма перед этапом были перемещены в грузовик Николаева.

Мы связались с бивуаком по спутниковому телефону, которым разрешено пользоваться в экстренных случаях. Так как взять в обратную сторону дюну, на которой мы стояли, экипаж Николаева не мог, то запасную магистраль высокого давления и масло они оставили для нас в условленном месте на трассе. Нам пришлось всё-таки ехать к этому месту без усилителя руля. Машина практически не контролировалась. С трудом доехали. Отремонтировали повреждение, прокачали систему. Потеряли на этом больше часа, к сожалению", — цитирует Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».