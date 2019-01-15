«КАМАЗ-мастер» недоволен перестановкой Сотникова в стартовом протоколе «Дакара»

Команда «КАМАЗ-мастер» осталось недовольна тем, что экипаж пилота Дмитрия Сотникова на седьмом этапе «Дакара»-2019 стартовал не с той позиции, с какой они ожидали.

«Ещё с утра для «КАМАЗ-мастера» стало сюрпризом, что Дмитрий Сотников был переставлен в стартовой таблице, не так, как это должно было быть по результатам вчерашнего этапа. Перестановка в таблице означала, что он должен стартовать раньше Эдуарда Николаева и, учитывая командную тактику (ехать вместе и помогать друг другу), должен был потерять около 11 минут, чтобы дождаться, пока экипаж Николаева его догонит. Чтобы узнать, в чём причина такой стартовой модификации таблицы, менеджмент команды обратилось за разъяснением к организаторам, которые объяснили случившееся ошибкой в компьютерной системе и клятвенно заверили исправить „стартовку“. По факту этого не было сделано, и российские экипажи ушли со старта с невыгодной разницей во времени. Возможно, организаторы смотрели чуть дальше, желая разбить связку “Николаев — Сотников”. Ведь на завтрашнем этапе Маркона – Писко лидерские группы в мотоциклетном (10 экипажей), автомобильном (10 экипажей) и грузовом зачёте (5 экипажей) будут стартовать на два часа раньше, чем остальные участники. По задумке устроителей ралли это должно лишить лидирующих спортсменов поддержки сокомандников, стартующих позже.



Странные метаморфозы со стартовой таблицей усложнили задачу для камазовских экипажей. Они должны были, во-первых, идти вместе по сегодняшнему этапу, страхуя друг друга, а во-вторых, показать примерно одинаковые результаты, чтобы вместе стартовать завтра (не важно, в первой пятёрке либо в оставшейся части стартующих). После старта, ценой 11 минут простоя, Дмитрий Сотников все же дождался стартовавшего позже него Николаева», — говорится в релизе «КАМАЗ-мастера».