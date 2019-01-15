Мик Шумахер может в 2019 году принять участие в тестах в составе «Феррари»

Немецкий пилот Мик Шумахер в этом году может принять участие в тестовых заездах команды Формулы-1 «Феррари». Об этом сообщает итальянский отдел издания Motorsport.

Для этого сыну семикратного чемпиона Королевских гонок Михаэля Шумахера необходимо стать членом академии гонщиков «Феррари». Ещё в декабре появились слухи, что Мик присоединится к программе молодых пилотов «Скудерии».



Отмечается, что в «Феррари» ожидают, когда 19-летний Шумахер подпишет с ними контракт. Ранее всплывала информации об интересе к Мику со стороны другой команды Формулы-1 — «Мерседес».

В нынешнем сезоне Шумахер будет выступать в чемпионате Формулы-2 за команду «Према». В прошлом году он стал чемпионом европейской Формулы-3.