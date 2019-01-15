Стало известно, почему организаторы переставили экипаж Сотникова на старте СУ

Прояснилась ситуация, связанная с неожиданным изменением стартовой позиции гонщика «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар». В команде ожидали, что Сотников будет стартовать всего в двух минутах перед Эдуардом Николаевым, однако организаторы переставили Дмитрия на первую стартовую позицию среди грузовиков, из-за чего Сотникову пришлось 11 минут ждать Николаева после старта спецучастка, чтобы ехать вместе.



Как выяснилось, были скорректированы итоги шестого этапа, которые определяли стартовые позиции на седьмой спецучасток. Дмитрию Сотникову вернули часть времени, в итоге россиянин был объявлен победителем шестого этапа, из-за чего и должен был стартовать в понедельник первым. Корректировка результатов шестого этапа также объясняет, почему в общем зачёте гонки Сотников теперь проигрывает Николаеву только 32 минуты, а не час.