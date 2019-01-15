Формула-1 изучает вариант более близкого расположения машин на решётке

Пэт Симондс, работающий над вопросами модернизации спорта, рассказал, что руководство Формулы-1 рассматривает варианты изменения расположения болидов на стартовой решётке.

«Нынешняя Формула-1 серьёзно отличается от той, что была раньше. Когда мы вносим изменения, они должны базироваться на чём-то конкретном. На протяжении многих лет мы видели одинаковую стартовую решётку, на которой машины разделяли восемь метров. Мы задали себе вопрос, что будет, если машины будут стоять ближе друг к другу. Хотя бы по две машины? Станем ли мы свидетелями более яркого старта или просто получим больше аварий?

Если при поиске ответа на этот вопрос использовать обычные инструменты, то приходишь к выводу, что все машины заедут в поворот одновременно. Но нам интересно, что будет происходить на трассе. Потому мы создали инструменты моделирования. Мы использовали технологию с 19 машинами искусственного интеллекта и 1 реальным гонщиком. В итоге увидели, что количество инцидентов вырастет на 3%, обгонов станет на 5% больше, а борьбы колесо в колесо станет больше на 20%», — приводит слова Симондса Crash.