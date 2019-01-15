Чагин: Сотникову вернули 28 минут, хотя он стоял минуту

Глава команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин объяснил неожиданные перестановки в стартовой ведомости экипажа Дмитрия Сотникова перед седьмым спецучастком Ралли «Дакар».

«К сожалению, у организаторов в этом году наблюдаются накладки с подсчётами результатов и работой этой системы. Началось всё это в последний СУ перед днём отдыха, когда этап сократили. Утром, 14 января, мы неожиданно перед стартом увидели изменение в стартовой ведомости. Согласно ей Дмитрий Сотников должен был стартовать с первой позиции в грузовиках на 16 минут раньше экипажа Николаева.



Учитывая командную тактику (ехать вместе и помогать друг другу), Сотников должен был потерять около 14 минут, чтобы дождаться пока экипаж Николаева его догонит. Чтобы узнать, в чём причина такой стартовой модификации таблицы, я сразу обратился к спортивному директору гонки, который объяснил случившееся ошибкой в компьютерной системе и клятвенно заверил исправить “стартовку”. По факту этого не было сделано, и наши экипажи после 5 минут препирательств со стороны судей на старте ушли на спецучасток с невыгодной разницей во времени. Я немедленно пошёл за объяснениями к организаторам. И здесь уже они мне показали новые результаты предыдущего дня, по которым Д. Сотников значился победителем этапа, а не третьим, как было до этого и по факту.



Оказывается, ему вернули какие-то 28 минут за простой в пробке в каньоне. Они там действительно стояли, но всего 1 минуту, нажали по правилам зелёную кнопку Иритрака, и сигнал был зафиксирован. Это явная ошибка и сбой системы. Тем не менее исходя из этих данных организаторы ночью поменяли стартовую ведомость.



Уже вечером я снова пошёл к спортивному директору с требованием разобраться и скорректировать ошибку в 28 минут. Нам неправильное время не нужно, мы играем только в честную игру. На что услышал ответ, что у них все абсолютно правильно с этим возвратом. Не думаю, что этот вопрос закрыт. Знаю только, что, если бы не эти ошибочные 28 минут, спутавшие нам карты на старте вчерашнего этапа, экипажу Сотникова не пришлось бы вчера вынужденно стоять, поджидая экипаж Николаева, и, скорее всего, результаты этапа сложились бы по-другому», — приводит слова Чагина пресс-служба «КАМАЗ-мастера».