Рома: самый главный результат — то, что мы добрались до финиша

Испанский гонщик «МИНИ» Хоан Нани Рома подвёл итоги восьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2019. В легковом зачёте Рома показал пятый результат с отставанием в 15 минут от Себастьена Лёба. Теперь в генеральной классификации Рома опережает Лёба в борьбе за второе место всего на 16 секунд.



«Мне не нравятся такие этапы. После старта оказываешься вокруг мотоциклистов: иногда это может оказаться опасным, особенно если байк впереди попадёт в аварию. Вдобавок к этому впереди не так много следов, так что приходится нелегко с навигацией. И всё-таки мы сумели сегодня справиться. Мы рады, что добрались до финиша. Это для меня самый главный результат, и я доволен им: мы финишировали, причём без больших ошибок», — заявил Рома в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.