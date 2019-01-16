Вязович: помочь Николеву было нельзя, мы еле-еле карабкались по мягкому песку

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович прокомментировал восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2019, по итогам которого его экипаж занял второе место.

«После пляжа организаторы сделали заход в дюны. Де Рой не пошел, объехал сбоку. Была гряда песка, стрелка вела прямо через неё. Мы направились туда, оказалась там ступенька и плато чуть в подъем, очень мягкое. Мы на этом плато сели и Эдик туда же. Там нельзя было ему помочь, потому что мы карабкались на первой передаче по мягкому песку еле-еле. Он на автомате рыл. Просто подловили за 10 минут до финиша первой части СУ. Во второй части мы прошли чисто. Допустили пару мелких ошибок в навигации, но несущественных. Один раз выдернули Де Роя, он на траектории у нас забуксовал Никак не обойти было. Мы его выдернули и поехали вперёд него», — заявил Вязович в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

«В этом году добавила интриги команда «Ивеко», заявившись большим составом, мы тоже собирались побороться за места на подиуме и делаем это. Очень неожиданно для всех из борьбы выбыли два «КАМАЗа», а для нас роковую роль сыграла авария на втором участке (где мы потеряли немного времени), но впоследствии пришлось менять ступицу. Торопливо собрав крышку с блоком сателлитов и поставив деталь на место, мы потом имели проблемы и пришлось потерять почти пять часов на этапе из-за полевого ремонта. Сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуться в пятерку лучших», — добавил Вязович пресс-службе G-Energy.