Узнай все тайны «Дакара» с Toyota и Motul: эксклюзив и видео с места событий

«Чемпионат» при поддержке компаний Toyota и Motul продолжает обновлять рубрику, посвящённую ралли-марафону «Дакар»-2019. Наш корреспондент Светлана Амеличкина находится в Перу и с места событий передаёт эксклюзивную информацию о ходе гонки, а также об интересных событиях на бивуаке, о которых зрителям обычно ничего неизвестно. Экватор гонки позади — и вы уже можете прочитать многочисленные интервью и материалы про неожиданных героев гонки, посмотреть интересные видеоролики, увидеть подборки из социальных сетей и многое другое.



Вся информация помимо ленты статей и новостей собрана на отдельной странице, чтобы вы ничего не пропустили. Узнайте о «Дакаре» больше!



А вот наш свежий материал про тайны «Дакара»: «Ужасно боюсь тараканов!» Какие они — участники «Дакара» вне гонок.