Президент «Феррари» сделал заявление насчёт перестановок в команде

Президент команды Формулы-1 «Феррари» Джон Элканн опроверг слухи, появившиеся в СМИ, что новым исполнительным директором «Скудерии» станет Стефано Доменикали, заменив на этом посту Луи Камильери. Президент «Феррари» заверил, что в итальянской команде не произойдёт никаких серьёзных изменений.



Продвижение Маттиа Бинотто от роли технического директора к руководителю команды и уход Маурицио Арривабене с этого поста породили предположения, что в «Феррари» стоит ожидать большие кадровые перемены. В их числе — возвращение Доменикали. Элканн категорически отрицает эти предположения.

«Я с удивлением читаю слова, которые приписываются мне. Я чувствую обязанность уточнить некоторые моменты и рассказать правду. Назначение Бинотто руководителем «Феррари» не представляет собой «поворота» в управлении «Феррари» и не исходит из предполагаемых разногласий в команде. Напротив, этот выбор был сделан компанией в согласии с Маурицио Арривабене, который без устали работал четыре года на этой должности, чтобы вернуть «Скудерию» на тот уровень конкурентоспособности, которого она заслуживает.



Работа Маттиа основана на том, что было сделано в последние годы. Это линия преемственности, которая направлена ​​на эволюцию, а не на разрыв с прошлым», — цитирует Элканна Gazzetta dello Sport.