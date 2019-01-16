Французский гонщик команды MINI Стефан Петерансель сошёл с дистанции на ралли «Дакар» в зачёте внедорожников, сообщает пресс-служба соревнований. Причиной этого стала авария, в которую попал Петерансель в ходе девятого этапа ралли-марафона.



В этой аварии травму спины получил штурман Петеранселя Давид Кастера.



Напомним, что Стефан Петерансель занимал четвёртую позицию в генеральной классификации ралли-марафона после семи дней соревнований, уступая лидеру, Нассеру Аль-Аттии, 53 минуты и 30 секунд. Лидерство на второй отсечке в девятый день соревнований удерживает Себастьен Лёб, выигрывающий 3 минуты у Нассера Аль-Аттии, однако такое преимущество никак не влияет на расклад сил в генеральной классификации.