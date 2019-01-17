Карякин: так тяжело нам, пожалуй, ещё никогда не было

Российский гонщик Сергей Карякин подвёл итоги девятого дня ралли-марафона «Дакар»-2019. По словам Карякина, так тяжело ему ещё никогда не было.



«Сейчас для меня слова о том, что финиш — это уже победа, обретают смысл. Так тяжело нам, пожалуй, ещё никогда не было. Сразу вспоминается мой первый «Дакар». Завтра крайний день, нужно всё сделать чисто, красиво и оказаться на финишной арке», — сказал Карякин.



Напомним, что Карякин уступает лидерам более восьми часов, три из которых он потерял на девятом этапе ралли-марафона из-за проблем со впускным клапаном. Лидерство в генеральной классификации удерживает чилиец Франсиско Лопес Контардо, второе место в отставанием в час занимает Жерар Фаррес Гуэль.