Контардо стал чемпионом «Дакара» в зачёте мотовездеходов, Карякин — 10-й

Бразилец Рейналдо Маркес Варела завоевал победу на 10-м этапе ралли «Дакар» в зачёте мотовездеходов. Второе место досталось его соотечественнику Кристиану Баумгарту, тройку лидеров замкнул Франсиско Лопес Контардо. Карякин занял 16-е место по итогам 10-го этапа.



В общем зачёте победу одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, второе место в генеральной классификации осталось за Жераром Фаррес Гуэлем, третьим стал Рейналдо Маркес Варела. Карякин закончил ралли-марафон на 10-й позиции.



«Дакар»-2019. Мотовездеходы. 10-й СУ



1. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am)

2. Кристиан Баумгарт (Can-Am) — +3.39

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +6.10

4. Рикардо Порем (Can-Am) — +6.25

5. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) +8.59…

16. Сергей Карякин (BRP) +26.42



Мотовездеходы. Общий зачёт



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) — +1:02.35

3. Рейналдо Маркес Варела (Can-Am) — +1:05.19

4. Кейси Карри (Can-Am) — +2:32.51

5. Родриго Хавьер Морено Пьяссоли (Can-Am) — +3:10.25…

10. Сергей Карякин — +8:25.53.