Абитебуль: штрафы «Ред Булл» затормозят развитие «Хонды»

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль не верит, что «Хонда» продолжит добиваться такого же прогресса, как в сезоне 2018 года.

В сезоне-2018 гонщики «Торо Россо» использовали по восемь силовых установок, тогда как без применения штрафных санкций можно задействовать лишь по три.

«Регламент сыграет свою роль, если они вдруг допустят пять штрафов из-за двигателя… В „Торо Россо“ не обращают внимания, когда происходит что-то подобное, но у „Ред Булл“ будет немного больше возмущений. И это, конечно, затормозит их. Но если „Ред Булл“ хочет придерживаться правил, у них есть две-три возможности улучшить силовую установку в течение сезона. Так же как и у нас.

Идёт чемпионат конструкторов, и мы знаем, что эти штрафы оказывают огромное влияние на способность набирать очки, и мы бы не хотели рисковать. «Хонда» опасна, но и все остальные тоже. Я ожидаю, что угроз со временем станет меньше, и я верю в прогресс, которого мы достигнем зимой», — цитирует Абитебуля The Judge 13.