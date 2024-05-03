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Хэмилтон высказался о Сайнсе, место которого он займёт в «Феррари»

Хэмилтон высказался о Сайнсе, место которого он займёт в «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением об испанском гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе, место которого он займёт в «Скудерии» по окончании нынешнего сезона.

«Я очень уважаю Карлоса, было здорово видеть его прогресс на трассе. Кроме того, у него очень тесные связи со своим отцом. У Карлоса отличное чувство юмора, он производит впечатление парня, который спокойно воспринимает сложности», — сказал Хэмилтон перед Гран-при Майами.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

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