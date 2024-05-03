«Уильямс» заинтересован в Боттасе и Гасли – сайт Формулы-1

Британская команда «Уильямс» заинтересована в приглашении Валттери Боттаса и Пьера Гасли, об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

«Валттери Боттас нацелен остаться в «Кик-Заубере», но сейчас ведёт переговоры как минимум с двумя другими командами, одной из которых является «Уильямс», в которой финн дебютировал в Формуле-1 в 2013 году.

Предположительно, Гасли также вёл переговоры с этой командой. Окон, который является протеже «Мерседеса» и хорошо знаком с руководителем «Уильямса» Ваулзом, также является претендентом.

Тот факт, что эти три сильных гонщика, выигрывавшие гонки Ф-1, заинтересованы в проекте «Уильямса», показывает, что впервые за несколько лет команда из Гроув занимает очень сильные позиции на рынке пилотов», — пишет обозреватель портала Формулы-1 Лоуренс Барретто.