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«Уильямс» заинтересован в Боттасе и Гасли – сайт Формулы-1

«Уильямс» заинтересован в Боттасе и Гасли – сайт Формулы-1
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Британская команда «Уильямс» заинтересована в приглашении Валттери Боттаса и Пьера Гасли, об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

«Валттери Боттас нацелен остаться в «Кик-Заубере», но сейчас ведёт переговоры как минимум с двумя другими командами, одной из которых является «Уильямс», в которой финн дебютировал в Формуле-1 в 2013 году.

Предположительно, Гасли также вёл переговоры с этой командой. Окон, который является протеже «Мерседеса» и хорошо знаком с руководителем «Уильямса» Ваулзом, также является претендентом.

Тот факт, что эти три сильных гонщика, выигрывавшие гонки Ф-1, заинтересованы в проекте «Уильямса», показывает, что впервые за несколько лет команда из Гроув занимает очень сильные позиции на рынке пилотов», — пишет обозреватель портала Формулы-1 Лоуренс Барретто.

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