Ферстаппен раскрыл, что он сказал Ньюи, узнав о его намерении уйти из «Ред Булл»

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем уходе из команды руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Макс сообщил, что сказал Эдриану, когда узнал о его намерении покинуть австрийский гоночный коллектив.

«Я сказал ему следующее: «В конце концов, ты должен делать то, что считаешь лучшим для себя и своей семьи. Мы не станем говорить тебе, что ты должен остаться, если ты этого не хочешь. Живи своей жизнью, если ты считаешь, что должен уйти, уходи».

Такое у меня отношение ко всем. Не только к Эдриану. Если кто-то не хочет быть здесь или ему нужен новый вызов, дерзайте. Нужно стремиться к тому, что делает тебя счастливым», — приводит слова Ферстаппена F1 Oversteer со ссылкой на его выступление на канале The Fast and the Curious в YouTube.

