Эксперт: уход Ньюи — грандиозное событие, как бы «Ред Булл» ни преуменьшал его значение

Британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о предстоящем уходе из «Ред Булл» руководителя технического департамента Эдриана Ньюи. Именитый специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Это грандиозное, колоссальное событие по многим причинам. Работа, которую выполнял Эдриан Ньюи, чтобы сделать «Ред Булл» такой доминирующей силой, особенно в течение последних нескольких лет, теперь прекратится. Немедленной реакцией всех команд будет: «Хорошо, он ушёл. Он покинул «Ред Булл», и это может дать нам шанс наверстать упущенное».

Это огромное, огромное событие. Как бы в «Ред Булл» ни старались преуменьшить его значение, говоря, что Ньюи всего лишь один человек, а один человек не имеет решающего значения… в случае Ньюи это имеет значение», — приводит слова Крофта Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

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