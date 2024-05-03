Формула-1, Гран-при Майами — 2024: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

3 мая пройдёт свободная практика шестого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд состоится на Международном автодроме Майами. Начало тренировки запланировано на 19:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция пятничной тренировки Гран-при Майами Формулы-1.

Гран-при Майами будет проходить с 3 по 5 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 195 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 151 балл. Замыкает тройку сильнейших «Макларен». На счету британской команды 96 очков.