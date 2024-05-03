Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Майами — 2024: пятничная тренировка, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Майами — 2024: пятничная тренировка, онлайн-трансляция
Комментарии

3 мая пройдёт свободная практика шестого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Майами. Заезд состоится на Международном автодроме Майами. Начало тренировки запланировано на 19:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция пятничной тренировки Гран-при Майами Формулы-1.

Гран-при Майами будет проходить с 3 по 5 мая. В Кубке конструкторов в настоящий момент лидирует австрийская команда «Ред Булл», на счету которой 195 очков. На втором месте гоночный коллектив из Италии «Феррари», в активе которого 151 балл. Замыкает тройку сильнейших «Макларен». На счету британской команды 96 очков.

Материалы по теме
«Нет, не сейчас». Ферстаппен – о переходе в другую команду из-за ухода Ньюи из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android