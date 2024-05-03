Formu1a.uno: Хорнер желает заменить Переса на Сайнса в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер хочет воспользоваться ситуацией с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом, который по окончании этого сезона покинет «Скудерию», чтобы пригласить его в свою команду. Как информирует Formu1a.uno, Хорнер желает видеть испанского гонщика вместо мексиканца Серхио Переса.

При этом отмечается, что «Ред Булл» также рассчитывает на Сайнса, если трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен вдруг решит покинуть австрийскую команду.

Контракт Переса с «Ред Булл» истекает в конце нынешнего года. Карлос будет выступать за «Феррари» также до конца 2024-го, после чего в итальянскую команду перейдёт Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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