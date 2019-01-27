Ирвайн: обидно, что стычка с Айртоном Сенной омрачила мой впечатляющий дебют

Бывший гонщик Формулы-1 Эдди Ирвайн вспомнил о своей дебютной гонке в серии — Гран-при Японии 1993 года.



«Обидно, что стычка с Айртоном Сенной омрачила мой впечатляющий дебют, потому что все говорили только о конфликте с Айртоном. Притом что я только что финишировал в очках, на шестом месте, за рулём «Джордана», который в течение всего сезона практически не набирал очков.



Я просто никогда не преклонялся ни перед кем, потому я и достиг того, чего я достиг. Я всегда готов принять вызов и всегда ищу способ добиться максимума. Я никогда не мирился с происходящим, поэтому всякий раз, как Сенна блокировал меня на круге в пятницу и субботу, я блокировал его в ответ. Мне было всё равно, кто мой соперник. Я был в Формуле-1 ради себя, а не ради них. Пытаться запугать меня было бесполезно.



Интересно, что в гонке на самом деле Сенну блокировал Дэймон Хилл. Но из-за того что произошло в пятницу и субботу, Сенна просто пришёл в ярость», — приводит слова Эдди Ирвайна BBC.