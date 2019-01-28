В Аргентине не стремятся принимать Гран-при Формулы-1

Аргентинский чиновник заявил, что южноамериканская страна не ищет возможности для проведения этапа Формулы-1.



Владелец Формулы-1 Liberty Media увеличивает географию проведения Гран-при. В 2020 году в календарь Формулы-1 добавится Вьетнам, есть слухи о Финляндии, а также, по словам бизнес-журналиста Кристиана Зильта, Liberty зарегистрировала торговую марку «Гран-при Филиппины».



Гран-при Аргентины Формулы-1 проводился с перерывами с 1953 по 1998 год. Если он вернётся в график серии, то с большой вероятностью не будет проходить на трассе Termas de Rio Hondo, которая располагается в провинции Сантьяго-дель-Эстеро.



На этой трассе в настоящее время проходят гонки MotoGP, а министр туризма провинции Рикардо Соса сказал, что у них нет совместных планов с Формулой-1.



«Я мечтаю о Формуле-1, но мы реалистичны, и прямо сейчас мы с MotoGP», — цитирует Сосу Wheels 24.