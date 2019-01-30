Джовинацци: для «Заубера» четвёртое место — это действительно высокая цель

Пилот «Заубера» Антонио Джовинацци оценил шансы своей команды занять четвёртое место в Кубке конструкторов в следующем сезоне Формулы-1.

По словам итальянца, швейцарской команде будет сложно стать лучшей командой середины пелотона, так называемым «лучшим из остальных». Антонио считает главным конкурентом «Заубера» «Рено» и признаёт силу французов.

«Для «Заубера» четвёртое место — это действительно очень высокая цель. «Рено» очень сильны, и в следующем сезоне у них будут очень сильные гонщики. Поэтому я пока не знаю. В следующем сезоне будут другие болиды. Посмотрим. Наша цель состоит в том, чтобы стать «лучшими из остальных», но это действительно высокая цель. Мы постараемся», – цитирует Джовинацци F1Today.