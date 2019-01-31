Liberty и команды Формулы-1 обсудят изменения очковой системы и формата Гран-при

Американская компания Liberty Media, которая является владельцем Формулы-1, рассматривает возможность изменить правила серии на сезон 2020 года, сообщает RaceFans. В числе предполагаемых изменений — новая система начисления очков и формат Гран-при.



В прошлом году команды уже обсуждали вопрос начисления очков. По нему очки могли бы набирать команды, попадающие в топ-15 или топ-20. Напомним, сейчас баллы зарабатывают «конюшни», которые финишируют в топ-10. Тогда команды не пришли к единому мнению.

Тем не менее изменение правил на 2020 год может быть согласовано в течение следующих трёх месяцев без одобрения всех команд. Новая система баллов на 2020 год может быть введена, если её поддержат не менее 70% членов комиссии Формулы-1 до 30 апреля этого года.



Также ведётся диалог о формате Гран-при. Может быть уменьшено время свободных заездов, чтобы сделать гонки менее предсказуемыми. На использование моторного стенда и симуляторов будут созданы более строгие правила. То же самое касается и увеличенных «комендантских часов» во время Гран-при, то есть промежутков, в которые представители команд не имеют права находиться в паддоке и, соответственно, обслуживать болид.

Предложения будут обсуждаться сегодня, 31 января, в Лондоне на встрече представителей Liberty Media и команд Формулы-1.