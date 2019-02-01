Петров: жаль, что легендарное имя «Заубер» уходит

Пилот программы SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость Виталий Петров прокомментировал переименование команды Формулы-1 «Заубер» в «Альфа Ромео».



«Жаль, что уходит уже ставшее легендарным имя „Заубер“. Думаю, многим болельщикам, как и мне, хотелось бы сохранить его. Команда Петера подготовила многих именитых пилотов, в том числе и чемпиона мира Кими Райкконена, который в этом сезоне вернулся в коллектив, где начинал свою карьеру. Но, вероятно, таковы договоренности команды, я не могу их комментировать, поскольку не знаком с внутренней кухней. Что касается „Альфа Ромео“, то для автоспорта это тоже легендарное имя, и, конечно, приятно видеть его вновь на бортах машин, теперь и в Формуле-1. Возможно, было бы здорово объединить оба названия, но команда приняла такое решение, поэтому будем следить за успехами «Альфа Ромео», — заявил Петров в интервью корреспонденту „Чемпионата“.