В 2020 году Ралли «Дакар» должно пройти на территории Чили, Аргентины и Парагвая

В 2020 году знаменитое Ралли «Дакар» пройдёт на территории трёх стран — Чили, Аргентины и Парагвая, сообщает Motorpy. Официальное объявление о том, какие страны примут «Дакар»-2020 ожидается в апреле.

Возвращение в маршрут гонки этапов в Чили и Аргентине было ожидаемо, а появление в календаре Парагвая стало сюрпризом. Ожидается, что «Дакар»-2020 завершится тремя парагвайскими этапами. Впервые эта страна принимала этапы «Дакара» в 2017 году.

Напомним, что в 2019 году, первый раз за время проведения «Дакара» в Южной Америке, весь маршрут ралли-марафона пролегал по территории одной страны — Перу.

В 2019 году победу в зачёте грузовиков завоевал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым.