Наср займёт место Гюнтера в Формуле-E

Экс-пилот Формулы-1 Фелипе Наср продолжит карьеру в Формуле-E, сообщает Formula-E Zone. Бразилец будет выступать в составе команды Dragon Racing, где заменит Максимилиана Гюнтера.

Глава команды Джей Пенске считает, что в лице Насра организация получила ценный актив.

«Фелипе уже демонстрировал невероятный талант, набрав 29 очков за два сезона в Формуле-1 и победив в серии IMSA среди прототипов в 2018 году. Он будет ценным активом для нашей развивающейся организации. Мы в восторге от приобретения пилота такого калибра», — сказал Пенске.

Фелипе Наср в качестве боевого пилота выступал в Формуле-1 в период 2015–2016 годов. Бразилец защищал цвета команды «Заубер» и за два сезона набрал 29 очков. Лучшим его результатом стало пятое место на Гран-при Австралии в 2015 году.